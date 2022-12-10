الذهب يواصل التراجع مساء اليوم السبت في السوق المحلي

السبت 10/ديسمبر/2022 - 08:43 م

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم السبت في مصر انخفاضا ملحوظا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 40 جنيها وسجل إلى 1660 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 40 جنيها وسجل 1660 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1897 جنيها

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 1423 جنيها

سجل الجنيه الذهب قيمة 13280 جنيها بانخفاض مقداره 320 جنيها.

وسجل سعر الأونصة عالميا ارتفاعا بقيمة 7 دولارات، حيث سجل سعر الأونصة 1797 دولارا .

ويُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري بالصحراء الشرقية.

وتحتضن مصر نحو 270 موقعًا للذهب، منها 120 موقعًا ومنجمًا تم استخراج الذهب منها قديمًا، ومن بينها منجم السكري الأكبر والأشهر في مصر.