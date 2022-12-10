ads
السبت 10 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢

فرنسا وإنجلترا
فرنسا وإنجلترا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق مباراة فرنسا ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ بث مباشر مساء اليوم السبت ويلتقي الفائز بمنتخب المغرب الذي نجح في الصعود لقبل نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ أفريقيا والعرب.

ويسعى فرنسا بطل العالم لتخطي عقبة إنجلترا من أجل مواصلة المشوار للاحتفاظ باللقب العالمي في المباراة التي تنقل بث مباشر اليوم السبت في كأس العالم ٢٠٢٢.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم 

وتنطلق المباراة اليوم بث مباشر بين فرنسا وإنجلترا في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة فرنسا التي فازت بلقبها المونديالي الثاني في روسيا قبل أربع سنوات، عبّدت طريقها إلى ربع النهائي بفوز على بولندا 3-1 في ثمن النهائي، بهدفين لمهاجم باريس سان جرمان مبابي وآخر لأوليفييه جيرو، أما إنجلترا فبلغت هذه المرحلة بعد فوز بثلاثية نظيفة على السنغال، رغم البداية المتذبذبة أمام بطل إفريقيا.

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس بث مباشر لمباراة فرنسا وإنجلترا مساء اليوم السبت لتحديد آخر فريق متأهل لنصف نهائي كأس العالم لملاقاة المغرب في حين تحدد طرفي المباراة الأخرى التي ستجري بين الأرجنتين وكرواتيا لتحديد المتأهل لنهائي كأس العالم. 

مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر في كأس العالم 

بث مباشر انجلترا وفرنسا مشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا كأس العالم ٢٠٢٢ منتخب فرنسا منتخب انجلترا
ads