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السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم 2022|للمرة الثانية في المونديال.. ياسين بونو رجل مباراة البرتغال

ياسين بونو
ياسين بونو
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توج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد "الثمامة" في إطار مباريات دور الثمانية بكأس العالم.
وجاء تتويج بونو بجائزة الأفضل في المباراة بعد تألقه اللافت باللقاء ونجاحه في الحفاظ على شباكه نظيفة، والتصدي لأكثر من تسديدة برتغالية.
وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها بونو بجائزة "رجل المباراة"، حيث فاز بها في المباراة الماضية أمام إسبانيا في دور الـ 16 بالبطولة والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بركلات الترجيح بنتيجة (0/3)، ونجح بونو في التصدي إلى ضربتي ترجيح ساهمت في تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي. 
وينتظر المنتخب المغربي في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء المقبل، الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا والتي ستقام مساء اليوم السبت في ختام مباريات دور الثمانية لكأس العالم.

ياسين بونو البرتغال الحارس المغربي كأس العالم قطر 2022
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