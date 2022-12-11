"حياة كريمة" مبادرة تنموية رائدة للارتقاء بمستوى معيشة 58 مليون مواطن في الريف المصري.. واقتصاديون: أحدثت طفرة في التطوير بكل قرية دخلتها.. وحققت كل ما كان يأمله أهل القرى

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 08:39 ص

مطلع شهر يناير 2019، كانت مصر على موعد مع واحدة من أكبر المبادرات التنموية بالعالم عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة"، تلك المبادرة التي جاءت لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

ووضعت المبادرة نصب أعينها الفئات الأكثر احتياجًا، والنهوض بالريف المصري، حيث تستهدف تغيير حياة حوالي ٥٨ مليون نسمة، في ٤٦٠٠ قرية مصرية بحلول عام ٢٠٢٥.

وفي الربع الثالث من 2022، أعلنت المبادرة عن كشف حساب يتضمن أبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية منذ إطلاقها في 2019 وحتى منتصف 2022، حيث استهدفت المبادرة فى مراحلها الأولى تطوير حياة الملايين بالقرى والنجوع، وركزت على أفقر ٣٧٥ قرية خلال مرحلتها التمهيدية فى عام ٢٠١٩ فنجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة ١١٪ فى المتوسط، كما تستهدف تطوير كل قرى الريف المصرى البالغة ٤٦٠٠ قرية وتضم ٥٨ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٢٥ بدلًا من ٢٠٣٠.

وبلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير ١٤٧٧ قرية، نحو ٣٠ ألفا، تم الانتهاء من أكثر من ٩٠٪ من المشروعات المستهدفة فى ٨ محافظات، وأكثر من ٧٠٪ من المشروعات المستهدفة فى ٧ محافظات، وأقل من ٧٠٪ فى ٥ محافظات.

ونفذت المبادرة نحو ٦١ مجمعا خدميا، وجار تنفيذ ١١٥ مجمعا لخدمة المواطنين، بحيث يضم كل مجمع مقرا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى، ومكتب التموين والشهر العقارى، والسجل المدنى ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعى، ومركزا تكنولوجيا مصغرا يعمل كمكتب لهذه الجهات. وفى مجال الكهرباء، نجحت المبادرة فى تنفيذ مشاريع بتكلفة تقديرية ٢٤.٢٣٥ مليار جنيه، تضمنت (مبانى الموزعات - قواعد أكشاك - محولات - أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض)، بينما يجرى أعمال صيانة ورفع كفاءة أكشاك المحولات وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض.

وفى مشروعات البنية التحتية، تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبارى الحالية، بالإضافة إلى إنشاء كبارى جديدة على المجرى المائى بالقرى والمدن وتشمل: كبارى سيارات "لا يقل العرض عن ٨م + ٢ ممر مشاة على الأجناب بعرض ١م"، كبارى مشاة "لا يقل العرض عن ٢.٥م"، وجار العمل فى ٣١٥ كوبرى تم تنفيذ ٧٦ كوبرى منها، كما تم حصر مشروعات الطرق بإجمالى ١٣٨٥ طريق بأطوال ٥٥٨٠ كم منها، تتضمن ٤١٧١ كم رصف و١٤٠٩ كم تثبيت طرق بإجمالى تكلفة تقديرية ٩.١ مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصحية، فقد نجحت المبادرة فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف المتواجدة داخل القرى، وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة الطبية بالقرى.

وتعمل المبادرة على إنشاء ٤٩٥ وحدة صحية ومركزا طبيا، و٤ مستشفيات مركزية بمراكز (مغاغة وأبو قرقاص محافظة المنيا – مطوبس محافظة كفر الشيخ – شبين القناطر محافظة القليوبية)، و١٨٦ نقطة إسعاف بعدة قرى. كما يجرى العمل على تنفيذ ٢٣٥ مشروعا (٨٦ وحدة صحية رفع كفاءة خفيف - ١٤٢ وحدة صحية إنشاء جديد- ٧ وحدات صحية تطوير شامل)، وتنفيذ ٣٩ مشروع رفع كفاءة خفيف، وجار العمل بـ ١٢٠ نقطة إسعاف منها (٨٥ نقطة إسعاف إنشاء جديد - ٣٥ نقطة إسعاف تطوير) كما تم تنفيذ ١٤ نقطة إسعاف.

وفى إطار اهتمام الدولة بالشباب، تعمل المبادرة على تنفيذ وإنشاء ٥٣٠ مشروع مركز شباب منها: ١١٧ إنشاء جديد – ٩٧ إحلال وتجديد – ٣١٦ تطوير ورفع كفاءة، وجار العمل فى عدد ٤٦١ مشروع مركز شباب منها: "٩٥ إنشاء - ٨٥ إحلال وتجديد - ٢٨١ تطوير ورفع كفاءة - تنفيذ أعمال ١٨ مركز شباب - جار التجهيز لتنفيذ ٥١ مركز شباب"، وفيما يتعلق بالمشاريع الزراعية، تعمل المبادرة على تنفيذ ١٦٠ مجمعا زراعيا، تم تنفيذ ١٣ مجمعا منها، وجار التجهيز لتنفيذ ٢ مجمع زراعى بمركز شبين القناطر، وتوفير الأراضى المطلوبة لـ٣ مجمعات أخرى.

ولم تغفل المبادرة أيضا، مشاريع الإسكان الاجتماعى، حيث يجرى التنفيذ ١٦٠ عمارة سكنية، جار العمل بـ٢١٦ منزلا بقرية الزرابى مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وقرية غرب أسوان مركز أسوان.

ونجحت المبادرة فى إدخال مشروعات الصرف الصحى المتكامل إلى ٢٦٨ قرية، ويجرى التنفيذ فى ٧٠٦ قرى من إجمالى ٩٧٤ قرية. وانتهت المبادرة من إنشاء وتطوير ١٢٧ مدرسة تضم ٢٣١١ فصلا دراسيا، وإنشاء ٥١ وحدة طبية ثابتة و١٧٥ قافلة طبية متحركة قدمت خدماتها لعدد كبير من المواطنين ما بين إجراء ١٠٦٠ عملية جراحية و٣٩٢٠ عملية عيون وتركيب ٩١٥٠ نظارة طبية.

كما تم تنفيذ ٣٠٠٠ حضانة و٨٢ وحدة بيطرية و٢٦ مركز شباب و٩ وحدات اجتماعية، كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة ١٣٢ ألف وحدة سكنية، فضلًا عن تركيب ٧٠٦ خزانات صرف صحى منزلى، و١٣٠ محطة معالجة، و١٦٨٠ وصلة صرف صحى منزلى، و١٦٧٥ وصلة مياه منزلية، وكذلك تركيب ٩٥٠٠ عمود إنارة ورصف ١٨٨ كم.

وفى محافظة الإسماعيلية، تم تنفيذ مجمع خدمات حكومية بنسبة ٩٢٪، ومجمع خدمات زراعية بنسبة ٧١٪، مركز شباب ٩٨.٥٪، طريق جلبانة بوابة القنطرة بنسبة ٤٠٪، ومركز تنمية الأسرة والطفولة بنسبة ٥٪.

وفى الوادى الجديد، بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة ١٣٩ مشروعا فى ٢٨ قرية منها ٦ مجمعات مصالح، ٨ وحدات صحية، ٨ نقاط إسعاف، ١٠ ملاعب خماسية، ٨ مراكز شباب و٦ مجمعات زراعية، و١١ مدرسة تضم ١١٠ فصول، وبلغت معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ٨٥٪ فى المياه والصرف، ٧٠٪ فى المجمعات الحكومية، ٧٥٪ فى نقاط الإسعاف، ٦٠٪ الوحدات الصحية و٧٥٪ نقاط الإسعاف، و٦٠٪ المجمعات الزراعية.

كما تم الانتهاء من أعمال البناء للأدوار الثلاثة بمجمع الخدمات الحكومية فى المنيا، وجار تشطيب الواجهات والتشطيبات الداخلية، واستكمال العمل بالمجمع الزراعي، ويجرى حاليا أعمال إنشاء محطة معالجة العمارية الشرقية على مساحة ١٨٠٠٠ متر، وأعمال شبكات الانحدار فى كل من قرى تل بنى عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية.

وفى مركزى إسنا وأرمنت بالأقصر، تم تنفيذ ٢٢ وحدة تضامن اجتماعى و١٢ وحدة إسعاف، ٤ مركز رعاية الأسرة والطفل، و٥ مجمعات سكنية، وبلغت معدلات التنفيذ ٤٠٪ لرفع كفاءة نقاط الإسعاف، و٣٥٪ لإنشاء نقاط إسعاف جديدة، و٣٠٪ رفع كفاءة وحدات تضامن، وجارِ تنفيذ ٢٠ كوبرى بنسبة تنفيذ ٦٠٪، وتم الانتهاء مؤخرًا من أعمال إنشاء عدد ٢ كوبرى، وتطوير ورفع كفاءة عدد ٢٩ مركز شباب بمركزى إسنا وارمنت وبنسبة تنفيذ ٤٥٪.

بالإضافة إلى إنشاء عدد ٨ مراكز شباب جديدة بنسبة تنفيذ ٦٠٪، وأعمال التشطيبات النهائية لمجمعات الخدمات الحكومية وعددها ١٣ مجمعا حكوميا بنسبة تنفيذ ٨٨٪، وأعمال الإنشاءات الخاصة بالمجمعات الزراعية وعددها ١٣ مجمعا زراعيا بنسبة تنفيذ ٤٠٪.

مبادرة تنموية رائدة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن حياة كريمة تعد مبادرة رائدة وتجعل من مصر قاطرة للتنمية فى المنطقة، فالمبادرة تستهدف التنمية والارتقاء بجودة الحياة، ولكن تحقيق هذه التنمية يتطلب دعم المشروعات الصغيرة ودعم البنية الأساسية.

وأضاف الشافعى، فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى أكدت أنه تمت زيادة مخصصات حياة كريمة إلى تريليون جنيه، فى خطوة تؤكد أن الدولة المصرية عازمة نحو تحقيق رغبات الشعب المصرى والدولة المصرية عازمة نحو تحقيق هدفها، مشيرا إلى أن "المبادرة حققت كل ما كان يأمله أهل القرى التى دخلتها المبادرة كما أحدثت تنمية وتطويرا ملحوظا فى هذه القرى".

من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن حياة كريمة حققت فى مصر تنمية وإنجازا لم يحدث منذ أيام الفراعنة، مؤكدا أن تطبيق المبادرة بكل مجالات التنمية والتطوير سيجعل مصر تخطو نحو التنمية.

وأضاف "عليان" فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه تم إنجاز جزء كبير من المشروعات التابعة للمبادرة من بنى تحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى وشبكات الاتصالات والهواتف، وغيرها من البنية الأساسية، ومن المنتظر استكمال المرحلة الثانية والتى تشمل الطرق والكباري، والتى من المنتظر أن يبدأ تنفيذها بالتعاون بين جهات الدولة المعنية من التنمية المحلية والوزارات المختلفة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوصول لأهداف حياة كريمة يتطلب تنسيقا قويا بين مختلف جهات الدولة، وحتى الآن نجحت جهود حياة كريمة فى جميع ربوع مصر.