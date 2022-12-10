كشف مجانى على 1507 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

السبت 10/ديسمبر/2022 - 07:24 م

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، وتم تنفيذ قافلة بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٥٠٧مواطن، حيث تم تحويل ١٣حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين فضلاً عن إجراء ٤٠١تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٢٢ حالة و السونار لـ٣٢ حالة .

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، لمناقشة العديد من الملفات والعمل على الاستمرار في تقديم خدمات طبية أفضل ومتميزة

تناول الاجتماع متابعة مستهدفات المبادرات الرئاسية ومنها دعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وكذلك الوصول لأعلى نسب التغطية بمبادرات صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والاهتمام

كما ناقش متابعة فاعليات حملة «حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمرحلة الأولي بمراكز كفر سعد وفارسكور من الفترة ٤ديسمبر حتي ٨ ديسمبر .

والمرحلة الثانيه بمراكز دمياط كفر البطيخ الزرقا فى الفترة من ١٨ ديسمبر حتي ٢٢ديسمبر ٢٠٢٢حيث أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات المستهدفة مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين بأماكن ومواعيد الحملة .

وتم مناقشة الخطة العامة للندوات الصحية التثقيفية والسكانية المزمع تنفيذها حول ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعة وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية «دون مبرر طبي» وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد أمراض الجهاز التنفسي والانفلونزا الموسمية.

وتم متابعة عمل العيادات التخصصية بوحدات ومراكز طب الأسرة ومتابعة توفير الأدوية بأرصدة كافية بها

كما ناقش متابعة مبادرة التشخيص الطبى عن بُعد (Telemedicine) والتى تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات )، للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر عنهم.

