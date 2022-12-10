"جلوبال براندز" العالمية تمنح بنك مصر 3 جوائز جديدة

السبت 10/ديسمبر/2022 - 05:48 م

توجت أعمال بنك مصر مؤخرا بثلاث جوائز مميزة من مجلة جلوبال براندز ، حيث فاز بنك مصر بجوائز "العلامة التجارية الأكثر ثقة- مصر2022"، و"أفضل بنك في ائتمان الشركات – مصر2022"، و"أفضل بنك في التجزئة المصرفية – مصر2022 ".

تسلم البنك الجوائز الثلاثة في احتفال تم عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت ، حيث تسلم الجوائز كل من محمد خيرت- رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، و ايهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك والدكتورة فاطمة الجولى -رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك .

والجدير بالذكر أن هذه الجوائز تمنح لأفضل علامة تجارية بموجب أدائها في كافة القطاعات، وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم المجلة بانتقاء أفضل العلامات التجارية بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال، و يعد حصول البنك على تلك الجوائز تأكيدا وتعزيزا لنجاحات البنك السابقة، حيث قامت مجلة جلوبال براندز بتكريم البنك من خلال العديد من الجوائز على مدار السنوات السابقة.

كما حصل بنك مصر في عام 2022 على العديد من الجوائز والمراكز، وذلك من العديد المؤسسات الدولية بمختلف قطاعات الأعمال مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وادارة صناديق اسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، وائتمان الشركات والقروض المشتركة، قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية، ومجال الصيرفة الاسلامية، مجال المسئولية المجتمعية، والتحول الرقمي، وقطاع الموارد البشرية؛ ويعد ذلك تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.