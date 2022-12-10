بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم

السبت 10/ديسمبر/2022 - 04:14 م

يلتقي منتخب المغرب ضد البرتغال بث مباشر اليوم السبت في ربع نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ بعدما نجح أسود الأطلس بقيادة حكيم زياش وأشرف حكيمي والحارس العملاق ياسين بونو في قيادة المغرب لتجاوز أسبانيا في دور ال١٦ ويتطلع أسود الأطلسي لتجاوز عقبة رفاق النجم العالمي كريستيانو رونالدو من أجل تحقيق إنجاز تاريخي والوصول لنصف نهائي كأس العالم لملاقاة الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم.

موعد مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة بين منتخب المغرب والبرتغال بث مباشر من أجل بلوغ نصف نهائي كأس العالم ٢٠٢٢ وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر، تقدم اليكم اليوم من خلال البث المباشر لمباراة منتخب المغرب امام منتخب البرتغال Morocco vs Portugal في ثالث مباريات دور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، ويسعى كل من المنتخب المغربي والبرتغالي في تحقيق الانتصار والصعود إلى ربع النهائي والمواصلة في رحلة كاس العالم وكتابة تاريخ جديد، ويستقبل ستاد الثّمامة احداث هذه المباراة المرتقبة الذي تصل سعته إلى 40 ألف متفرج، ويقع الملعب في مدينة الثمامة القطرية وهو احد الملاعب الذي تم افتتاحه خصيصًا لبطولة كأس العالم، مباراة المغرب بث مباشر.

بث مباشر المغرب والبرتغال ينتظرها الجمهور العربي اليوم، حيث يقدم المنتخب المغربي الملقب بأسود أطلس مستوى مميز منذ بداية هذه البطولة، وتمكن الاسود من تصدر مجموعتهم بـ7 نقاط من خلال ثلاث مباريات، افتتح المنتخب المغربي مشوار المونديال بتعادل سلبي امام المنتخب الكرواتي المتواجد الان في نصف النهائي، وفي مباراة الجولة الثانية فاز الاسود على الشياطين الحمر (المنتخب البلجيكي) بثنائية نظيفة، وفي مباراة اختتام دور المجموعات فازت المغرب على كندا بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة ثمن النهائي تمكن المنتخب المغربي من تحقيق التعادل امام منتخب اسبانيا وحسم المباراة بركلات الترجيح لصالحه كما فعلها في المباراة الماضية.