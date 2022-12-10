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السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

40 جنيها للكيلو.. ارتفاع جديد لأسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن
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ارتفعت أسعار الدواجن ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 55 إلى 56 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 59 إلى 61 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 24 إلى 25 جنيهًا.

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 1.75 إلى 2.00 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.75 إلى 3.00 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 4.00 إلى 4.50 جنيه.
بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 75 إلى 76 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 74 إلى 75 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 75 إلى 76 جنيهًا.

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