وكيل صحة جنوب سيناء يكرم مدير مكتب "البوابة نيوز"

السبت 10/ديسمبر/2022 - 10:42 ص

كرم الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، الزميل أبوالسعود أبوالفتوح ، مدير مكتب “البوابة نيوز” في محافظة جنوب سيناء؛ وذلك تقديرا لدوره ودعمه في التغطية الإعلامية وإبراز دور المديرية علي جميع المستويات ، ونشر جميع الأخبار المتعلقة بجميع الإدارات بالمديرية وبجميع المنشآت التابعة لها وكذلك تسليط الضوء علي ما يجرى من أعمال على أرض المحافظة، وذلك ضمن تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين من أبناء المحافظة، وتوزيع شهادات تقدير ودروع عليهم، وذلك للدعم المستمر، باعتبارهم شركاء النجاح .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسانين ، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى وصبري نجيب ، مدير مكتب وكيل الوزارة ، وياسر سليمان ، مسئول الإعلام بالمديرية.

وهنأ وكيل وزارة الصحة، المكرمين، مثمنا دور الإعلام كشريك لجهود تنمية قطاع الصحة بالمحافظة وتشكيل الوعى لدى المواطنين، بجانب دوره التوعوي الكبير فى مواجهة الشائعات والأكاذيب، مشيراً إلى أهمية الإعلام في رصد نبض الشارع، وتناول الأحداث المهمة التى تشغل المواطنين ونقلها إلى المسئولين، لافتاً إلى أمانة الكلمة ودورها في توجيه الشارع وأثرها في التعبير عن هموم المواطن.

وأكد وكيل وزارة الصحة، دعمه الدائم للإعلام الهادف المستنير وإمداده بجميع المعلومات والبيانات التي يحتاجها، فضلا عن السماح للصحفيين والإعلاميين في تغطية أنشطة الصحة المختلفة .

كما فتح رخا حوارا مفتوحا مع الإعلاميين والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم الخاصة بالصالح العام والارتقاء بتنمية قطاع الصحة في المحافظة .

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