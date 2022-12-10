ads
السبت 10 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة جنوب سيناء يكرم مدير مكتب "البوابة نيوز"

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، الزميل أبوالسعود أبوالفتوح ، مدير مكتب “البوابة نيوز” في محافظة جنوب سيناء؛ وذلك تقديرا لدوره ودعمه في التغطية الإعلامية وإبراز دور المديرية علي جميع المستويات ، ونشر جميع الأخبار المتعلقة بجميع الإدارات بالمديرية وبجميع المنشآت التابعة لها وكذلك تسليط الضوء علي ما يجرى من أعمال على أرض المحافظة، وذلك ضمن تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين من أبناء المحافظة، وتوزيع شهادات تقدير ودروع عليهم، وذلك للدعم المستمر، باعتبارهم شركاء النجاح .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسانين ، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى وصبري نجيب ، مدير مكتب وكيل الوزارة ، وياسر سليمان ، مسئول الإعلام بالمديرية.

وهنأ وكيل وزارة الصحة، المكرمين، مثمنا دور الإعلام كشريك لجهود تنمية قطاع الصحة بالمحافظة وتشكيل الوعى لدى المواطنين، بجانب دوره التوعوي الكبير فى مواجهة الشائعات والأكاذيب، مشيراً إلى أهمية الإعلام في رصد نبض الشارع، وتناول الأحداث المهمة التى تشغل المواطنين ونقلها إلى المسئولين، لافتاً إلى أمانة الكلمة ودورها في توجيه الشارع وأثرها في التعبير عن هموم المواطن.

وأكد وكيل وزارة الصحة، دعمه الدائم للإعلام الهادف المستنير وإمداده بجميع المعلومات والبيانات التي يحتاجها، فضلا عن السماح للصحفيين والإعلاميين في تغطية أنشطة الصحة المختلفة .

كما فتح رخا حوارا مفتوحا مع الإعلاميين والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم الخاصة بالصالح العام والارتقاء بتنمية قطاع الصحة في المحافظة .

319093215_529233642576342_7149890544086624028_n
319093215_529233642576342_7149890544086624028_n
1
1
2
2
3
3
317510038_881283796213252_8678351133121907119_n
317510038_881283796213252_8678351133121907119_n
318366740_450262813945805_2005528611017502804_n
318366740_450262813945805_2005528611017502804_n
318387087_818882275862670_7623272340454153847_n
318387087_818882275862670_7623272340454153847_n
318845397_450256810613072_5093358894071379221_n
318845397_450256810613072_5093358894071379221_n
319011590_450262917279128_2721253913352610590_n
319011590_450262917279128_2721253913352610590_n
الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الدكتور أحمد حسانين وكيل مديرية الصحة بجنوب سيناء تكريم الإعلاميين والصحفيين بجنوب سيناء تكريم مدير مكتب البوابة نيوز بجنوب سيناء أبوالسعود أبوالفتوح مدير مكتب البوابة نيوز بجنوب سيناء
ads