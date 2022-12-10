أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

السبت 10/ديسمبر/2022 - 09:26 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت فى البنك المركزى ، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 24.66 فيما تراجع سعر اليورو والاسترلينى.

ووصل الدولار الى سعر 24.59 جنيهًا للشراء 224.66جنيه للبيع ، وتراجع سعر اليورو 25.8538 جنيهًا للشراء، 25.8771 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 29.8309 جنيهًا للشراء،29.9456 جنيهًا للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4194 جنيه للشراء و 3.4395 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 25.7617 جنيهًا للشراء، 26.0623 للبيع ، و سعر 100 ين اليابانى 17.6112 جنيهًا للشراء، 18.0689 جنيهًا للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، استقر سعر الريال السعودي 6.48جنيهًا للشراء، 6.5348 جد جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 80.0323 للشراء و 80.2740 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيهًا للشراء، 6.7716 جنيه للبيع