بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 06:27 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ويقود الأرجنتيني ليونيل ميسي هجوم التانجو أمام الطواحين الهولندية في رحلة البحث عن لقب المونديال ويواجه الفائز من المباراة المتأهل من مباراة البرازيل وكرواتيا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم

وينطلق البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ويسعى ليونيل ميسي للفوز بلقبه الأول في كأس العالم قبل أن ينهي مشواره الكروي الدولي.

وتستعد ارضية ملعب لوسيل لاستضافة المباراة الهامة التي سنتابعها اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، واعلنت قناة بين سبورت عن إذاعة اللقاء عبر قناة bein sports 1 hd max بتعليق حسن العيدروس

بث مباشر الأرجنتين وهولندا.. تابع مباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم

بث مباشر الأرجنتين وهولندا يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، إنطلاق مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي ستشهد مواجهات نارية بين المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8.

ويستعد المنتخب الهولندي لمواجهة قوية وصعبة ضد منتخب الأرجنتين، في إطار منافسات دور الربع نهائي لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا الأسطورة لبث المباريات كأس العالم

المنتخب الهولندي تقابل مع نظيره الأمريكي في اللقاء الفاصل في الدور الماضي، ونجح بالفوز عليه 3-1، حتي أنه كان أول الصاعدين إلي الدور الربع النهائي، وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 76 سجل حاجي رايت هدف أمريكا الوحيد، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 80.

علي الجهة الآخري نجح المنتخب الأرجنتيني في الصعود علي حساب المنافس الأسترالي، حيث فاز منتخب التانجو علي الخصم بهدفين مقابل هدف، في ليلة إستثنائية من اللاعب الكبير ليونيل ميسي، في مباراته رقم 1000 مع الأندية والمنتخب

مشاهدة بث مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم ٢٠٢٢