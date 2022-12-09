المركزي: البنوك استقبلت تحويلات 34% من العملاء في ديسمبر 2020

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 05:18 م

قال البنك المركزي المصري إن 34% من عملاء البنوك استطاعوا بنهاية ديسمبر قبل الماضي، استقبال التحويلات المالية من خلال الخدمات المالية والرقمية الجديدة.



وكشف البنك المركزي عبر استراتيجية الشمول المالي متوسطة الأجل في الفترة من 2022 حتي 2025، أن 11% من عملاء البنوك استخدموا الخدمات المالية الرقمية في عمليات المدفوعات الإلكترونية خلال ديسمبر 2020، بخلاف 52% من العملاء من شرائح الأفراد من سن 16 عام فأكثر يستخدمون عمليات التحويل البنكي واستخدام الكاش في عمليات التحويل النقدي منهم 56% من الإناث و67% من الرجال.

وذكر التقرير إن 48% من المواطنين قاموا بالاقتراض من البنوك مقابل 33% من المواطنين أودعوا مدخراتهم بالبنوك.

وأوضح البنك المركزي أن هناك فجوة بين النساء والرجال في عمليات امتلاك حسابات بنكية بلغت 8.2% من المواطنين.

وأشار البنك المركزي المصري إلي إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالي بحسب نوع الأفراد الطبيعين عبر الرقم القومي باعتباره تعريفا موحدا لكل مواطن كأساس عام لبيانات البنوك ومقدمي الخدمات المالي بما في ذلك هيئة البريد المصري.

وأوضح البنك المركزي المصري أن البيانات أشارت إلي وجود زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتي نهاية يونيو الماضي مسجلة 131% ليصل إجمالي من لديهم حسابات بنكية إي 396 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من السكان من سن 16 سنة فأكثر.



