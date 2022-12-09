أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 04:36 م

استقرت أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة ، وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.62 جنيهًا للشراء، و24.65 جنيهًا للبيع.

وشهدت أسعار الدولار خلال تلك الفترة ارتفاعا لتصل إلى 24.58 جنيهًا للشراء، و24.66 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.





أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.58 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.59 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.55 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.56 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.





