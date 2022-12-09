أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 04:40 م

استقر سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في جميع الأعيرة المتداولة في السوق المصرية .

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 1670 جنيه، والجنيه الذهب سجل 13360 جنيه.

وسجل عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، مستوى 1909 جنيهًا.



وسجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري إلى 1431 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية عند 1190 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد إلى نحو 1670 جنيه. مقابل 1850 جنيه سجلها سابقا فى الايام الماضية.