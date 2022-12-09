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الجمعة 09 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

ذهب
ذهب
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استقر سعر الذهب  منتصف تعاملات اليوم الجمعة  9 ديسمبر 2022 في جميع الأعيرة المتداولة في السوق المصرية .

وسجل  جرام الذهب عيار 21  اليوم 1670 جنيه، والجنيه الذهب سجل 13360 جنيه.
وسجل   عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، مستوى 1909 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري إلى 1431 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية عند 1190 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد إلى نحو 1670 جنيه. مقابل 1850 جنيه سجلها سابقا فى الايام الماضية. 

 

 

 

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 18 عيار 21
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