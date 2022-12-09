غداً.. انطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي "نبيو" للذهب

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 12:01 م

تطلق الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية النسخة الثانية من المعرض الدولي ” نبيو ” للذهب والمجوهرات غدا السبت .

يأتي ذلك بمشاركة 35 عارضا دوليا من مختلف الاسواق العالمية واكثر من ٥٠٠ مشتر من اسواق الشرق والاوسط وافريقيا.

وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام , و تنطلق النسخة الحالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية و التجارة والصناعة و الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية .

ويقول هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن الشعبة قد نجحت في تحفيز كافة المؤسسات الدولية المنتجة للمصوغات علي المشاركة.

وأضاف: يعد فرصة هامة للتعرف علي احدث الخطوط والصيحات العالمية والمصريه في التصميم وأحدث تكنولوجيات الانتاج أمام مجتمع الصناعة و تجارة المجوهرات المصري.

كما تؤكد هذه المشاركة الدولية علي استمرار تطور المنتج المصري من حيث النوعية والجودة في اطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول الي مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية .

وتابع رئيس الشعبة أن مشاركة المنتج المصري والمنتج الأجنبي تحت سقف واحد يعد اهم وسائل تشجيع هذا القطاع الاقتصادي الهام على النمو السريع بما يحقق الحلم المنشود لتحويل مصر الي مركز دولي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات .

وأشاد ميلاد بالتعاون والدعم الحكومي غير المسبوق والذي رسخ بحق قواعد بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأضاف ميلاد أنه تم اضافة العديد من الأنشطة الجديدة علي هامش النسخة الجديدة من المعرض حيث سيشهد الاعلان عن عشرة فائزين بمسابقة تصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة المصصمة العالمية عزة فهمي، كما تم تخصيص يوم للبيع المباشر للجمهور مع تقديم العديد من العروض و التخفيضات .

ووجه ميلاد الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية الذي لم يدخر جهدا لتحقيق التكامل والتعاون مع القطاع الخاص والدكتور محمد معيط وزير المالية لمساهمته في فتح الملفات ومناقشة كافة القضايا وخلق مناخ ضريبي عادل لتنمية صناعة وتجارة المجوهرات المحلية.