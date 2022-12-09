عم مصطفى.. يمارس مهنة تصليح كرات القدم منذ 50 عامًا

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 10:18 ص

في مشهد مألوف لسكان المنطقة، يعمل مصطفى محمود بمهارة على إصلاح كرة القدم ونفخها وذلك في متجره الصغير بمصر القديمة، وقال الرجل البالغ من العمر، وقال الرجل البالغ من العمر 68 عاما إنه يقوم بهذا العمل منذ أكثر من 50 عاما بعد والده.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "عم مصطفى.. يمارس مهنة تصليح كرات القدم منذ 50 عاما"، حيث قال: "والدي كان يصنع الكرات، تعلمت منه كثيرًا، وبعد ذلك اضطررت إلى العمل في تصليح الكرة، وأعمل بما يرضي الله".

وبعدما انتشرت الواردات الصينية الرخيصة في مصر، قرر محمود تحويل مسيرته المهنية من تصنيع الكرات إلى إصلاحها وبعمل بالتعاون مع عدة اندية، من بينها الأهلي والزمالك، لكنه قرر مؤخرا ممارسة مهنته في متجره فقط، بسبب ظروفه الصحية، ليكتفي بخدمة العملاء الذين يترددون عليه.

