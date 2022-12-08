العراق والسعودية يؤكدان استئناف العمل بالمجلس التنسيقي المشترك

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 10:26 م

أكد العراق والسعودية، اليوم الخميس، استئناف العمل بالمجلس التنسيقي المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، على هامش المشاركة في القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأكد السوداني - حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) - اهتمام العراق بتوسعة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، والعمل على تفعيل الاتفاقات الثنائية في هذه المجالات.

من جانبه، أعرب القصبي - الذي يرأس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي العراقي السعودي - عن انفتاح المملكة العربية السعودية على التعاون مع العراق، وزيادة حجم الاستثمار فيه، وتفعيل التفاهمات المشتركة على مختلف الصعد.