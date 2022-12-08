يواصل الانهيار.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 05:55 م

واصل سعر الذهب التراجع اليوم الخميس 8-12-2022، لليوم الثانى على التوالى ليفقد نحو 120 جنيها في جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 1600 جنيه بدلًا من 1720 جنيهًا، ونحو ألف جنيه خسرها المعدن الأصفر في الجنيه الذهب، ليسجل 12800 جنيه.



سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، مستوى 1828 جنيهًا.



وهبط سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد إلى نحو 1600 جنيه.



وانخفض سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري إلى 1371 جنيهًا للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية عند 1127 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21 مستوى 12800 جنيه، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.



