محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد كلية الفنون الجميلة

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 11:40 م

استقبل، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفد كلية الفنون الجميلة بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب مهندسي الاسكندرية، والاستاذ بقسم العمارة، والمهندسة بثينة الحسيني، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، والدكتور علاء الدين الالفي، أستاذ بقسم العمارة، والدكتور خالد صلاح، مدرس بقسم العمارة، والدكتور أحمد الزيات، مدرس بقسم العمارة، "، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري، لعرض ومناقشة مقترحات لتطوير وتنمية مدينتي بلطيم والبرلس عمرانيا، بالتعاون مع المحافظة.

يأتي اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجامعات المصرية من أجل وضع خطط مستقبلية لتطوير المدن القديمة، ووضع تصور لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية.

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