"التجاري الدولي" يقترح تعيين هشام عز العرب رئيسا للبنك.. والبورصة تعيد التداول على السهم

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 01:21 م

أعلنت البورصة المصرية عودة التعامل على سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية بعد الرد على استفسارات البورصة.

وقال البنك التجاري الدولي في إفصاح للبورصة المصرية، إنه اقترح على مجلس الإدارة تعيين هشام عز العرب رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري خلفا لشريف سامي والذي سيستمر عضوا بمجلس إدارة البنك.

كان البنك التجاري الدولي بمصر، أعلن في 22 نوفمبر الماضي انضمام هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي كعضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، مما ترتب علية استقالته من عمله كمستشار أول محافظ البنك المركزي، ومن مجلس إدارة شركة جي بي أوتوا لتعارض المصالح، وفقا لما صرح به هشام عز العرب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي تراجع بنسبة 1.85% ليسجل نحو 45.140 جنيها متراجعا من 45.890 جنيها في بداية التعاملات.

وقررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم البنك لحين الرد على استفسارات البورصة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم البنك قبل نشر هذا الإعلان.

وكان تم نشر أنباء عن قرب صدور قرار من مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، بتعيين هشام عز العرب في منصب رئيس مجلس الإدارة، بعد اعتذار شريف سامي رئيس مجلس الإدارة السابق عن الاستمرار في المنصب.