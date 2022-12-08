رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 11:54 ص

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها الرياض غدًا الجمعة بمشاركة عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي -في بيان- إن وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم والخارجية السفير علي الصادق يرافقان البرهان خلال الزيارة.

وتبحث القمة الصينية العربية أزمة الطاقة، والغذاء، والحرب الروسية الأوكرانية، وإيجاد سبل لتعزيز التنمية المشتركة ضمن مبادرة "التنمية العالمية"، التي أطلقها الرئيس الصيني بعد مبادرة "الحزام والطريق".