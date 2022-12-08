صحف القاهرة تبرز حضور الرئيس السيسي كشف الهيئة لطلاب الأكاديمية العسكرية

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 08:59 ص

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، اختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، وتصريحات رئيس الوزراء حول حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المواطنين والقطاع الخاص والصناعة، واستيعاب آثار الأزمة العالمية وخطة لتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "الرئيس يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي، شهد أمس الأربعاء، اختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوى، وكذلك الكليات العسكرية التى تشمل الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية، وكان فى استقباله، بمقر الكلية الحربية، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس شاهد، عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية، جميع البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها وصولا لكشف الهيئة، حيث أعرب الرئيس عن أمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح، لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد والتي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد، ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة، وشدد عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع.

وتحت عنوان "مدبولى: 130 مليار جنيه لاستيعاب آثار الأزمة العالمية وخطة لتوفير العملة الصعبة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة تعي أن هناك ارتفاعا في الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول تخفيف العبء عن المواطن، كما أنها تتحمل عن المواطن الزيادات وتدعم الفئات التي تحتاج إلى دعم.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة تتدخل بميزان حساس في أزمة زيادة الأسعار لأن العنف في التعامل مع الأزمة سيؤدى لاختفاء السلع، وقال إنه بدون التدخلات التي قامت الدولة بها في إطار زيادة الأرقام على بطاقة التموين للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة بجانب زيادة المرتبات وغيرها من الجهود الأخرى «كانت الأسعار ستذهب في منطقة أخرى كما يحدث في جميع الدول.

وتحت عنوان "مدبولي.. في اجتماع مجلس الوزراء: تيسيرات للمستثمرين ورابط إلكتروني.. للحصول على الرخصة الذهبية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد الخكومة وافقت على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين والتي تضمنت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة المجلس على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، موضحا ان تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير جزيرة الوراق"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد استمرار جهود الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تطوير جزيرة الوراق بما يستهدف تعزيز الميزة النسبية والقيمة الاقتصادية لهذا الموقع المميز، وتحسين ظروف الحياة لقاطنى الجزيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة خطة تطوير الجزيرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "معيط لـ الشروق»: استثمار 5% من احتياطات التأمين الصحي" بالمحافظ المالية خلال الفترة المقبلة"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن محمد معيط وزير المالية، أعلن استثمار نحو 5% من احتياطات هيئة التأمين الصحي بالمحافظ المالية خلال الفترة المقبلة. وقال وزير المالية على سؤال «الشروق» على هامش فاعليات مؤتمر «يورو منى» لعام 2022 التي عقدت أمس بالقاهرة، إن قناة السويس ستحقق عوائد تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار في نهاية العام الحالي.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "اجتماعات تحضيرية للقمة الرابعة في إطار آلية التعاون الثلاثي العام المقبل"، أن سامح شكري، وزیر الخارجية، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أكدا وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته باعتباره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وقدما التهاني للعراق على نجاح العملية السياسية.

وقال بيان مشترك أمس: «إنه في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع الأردن ومصر والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهما، فإن الاجتماع جاء انطلاقا من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار في إرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الإقليمية والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينها، ولبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

وتحت عنوان "مصر تتسلم رئاسة منتدى غاز شرق المتوسط"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن الأحداث الراهنة ووضع الطاقة العالمي أوضحا أهمية الخطوة الاستباقية التي اتخذت بإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط حيث وفر جانبًا مهمًا من إمدادات الطاقة العالمية خلال الفترة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات.

جاء ذلك خلال كلمته أمس في الاجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، والذي استضافته القاهرة وشهد تسلم المهندس طارق الملا وزير البترول رئاسة الدورة القادمة للمنتدى خلال عام ٢٠٢٣ من الرئيسة الحالية للمنتدى عام 2022 ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والصناعة القبرصية، بحضور أسامة مبارز الأمين العام للمنتدى ورؤساء وفود كل من اليونان وإيطاليا والأردن وإسرائيل وفرنسا، ومن الأعضاء المراقبين وفود أمريكا ومفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وتحت عنوان "المستشار بولس فهمى.. رئيس المحكمة الدستورية العليا: دعم الرئيس السيسى لاستقلال القضاء.. مبدأ أساسي في نظام الحكم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، أكد أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستقلالية القضاء يعد مبدأ جوهريا وأساسيا في نظام الحكم.

وقال: إن هذا المبدأ يتم تطبيقه واقعيا من خلال عدم التدخل نهائيا فى أى عمل تباشره السلطة القضائية على اختلاف مدارجها مع الالتزام الكامل بتنفيذ كل ما يصدر عن المحاكم بمختلف درجاتها وبمختلف تنوعاتها؛ سواء من المحكمة الدستورية أو القضاء العادي أو الإداري وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هذا هو التطبيق العملي المبدأ استقلال القضاء، والفصل ما بين السلطات والمفهوم الواقعي لمبدأ التوازن بين السلطات وهو ما يعنى التكامل مع السلطات وجهات الدولة، منوها إلى أن استقلال القضاء لا يعنى أن يعمل بمعزل عن سلطات الدولة سواء تلك التشريعية أو التنفيذية فالكل يعمل بصورة متكاملة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.