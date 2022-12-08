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الخميس 08 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. ندوة بجامعة عين شمس تناقش "نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ندوة بعنوان " نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة".

تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح،  نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بقاعة الاحتفالات الكبرى بكليه الصيدلة، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

ندوة جامعة عين شمس نبذ العنف
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