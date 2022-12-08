اليوم.. ندوة بجامعة عين شمس تناقش "نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة"

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 06:22 ص

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ندوة بعنوان " نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة".

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بقاعة الاحتفالات الكبرى بكليه الصيدلة، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.