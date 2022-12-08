اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح دورة أئمة دولة الجزائر

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 06:07 ص

يفتتح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدورة العلمية المتخصصة لأئمة دولة الجزائر الشقيقة بالقاعة الرئيسية الكبرى بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أن وفد أئمة دولة الجزائر يضم ( 19 ) عالمًا من أئمة وقيادات وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وهم:

1. الشيخ/ فارس المانع وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

2. الشيخ/ هشام بوناب وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

3. الشيخ/ مخدوم بن زيان وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف

4. الشيخ/ محمد الأمين الحسني وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

5. الشيخ/ رضوان تليلي وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

6. الشيخ/ محمد بن زيطة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

7. الشيخ/ عبد السلام حاذقي وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

8. الشيخ/ عبيدة بن عمرة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

9. الشيخ/ سفيان بو مزواد وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

10. الشيخ/ يحيى دوبة رئيس مصلحة الإرشاد الديني بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

11. الأستاذ/ مراد مساوي مفتش إدارة أملاك وقفية

12. الأستاذ/ خالد قراين مفتش إدارة أملاك وقفية

13. الشيخ/ عبد الرحمن مهيدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

14. الشيخ/ سيدي محمد زكري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

15. الشيخ/ العيد بن بداري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

16. الشيخ/ خليفة بشاطة إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

17. الشيخ/ مصطفى راشدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

18. الشيخ/ عبد القادر مولاي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

19. الشيخ/ دحماني حمادي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.