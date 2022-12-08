اليوم.. محاضرات مكتبة النشء التوعوية للأسرة بمكتبة الإسكندرية

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 06:37 ص

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء محاضرات توعوية لأولياء الأمور بشهر ديسمبر، تبدأ بمحاضرة بعنوان (أنا وأنت)، يقدمها الدكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي والمهندسة مروة علي مهندسة اتصالات ومدونة السفر، وذلك الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، بالمسرح الصغير بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تسلط المحاضرة الضوء على مراحل العلاقات المختلفة بدءًا من كيفية بناء علاقة متوازنة وكيفية الاستغلال الأمثل لكافة الأدوات والسبل للحفاظ على تلك العلاقة؛ بالإضافة إلى خلق اهتمامات مشتركة لتكوين علاقة حقيقية.