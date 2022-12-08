اليوم.. الإعلان عن نتائج مسابقة الخط العربي الـ14 بمكتبة الإسكندرية

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 05:52 ص

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط احتفالية اليوم الخميس، لإعلان نتائج المسابقة الرابعة عشرة للخط العربى لطلاب مدارس الإسكندرية، وهى مسابقة تقام سنويًّا برعاية مكتبة الإسكندرية، وبالتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

يشارك فى المسابقة طلاب وطالبات المدارس الرسمية والقومية والخاصة بالمراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، فى منافسة قوية على مدار ثلاثة أيام لإثراء الهوية الفنية للفن العربى والإسلامى وعمل لوحات للخط العربى على أعلى مستوى من الدقة والمهارة والإتقان. ويشارك فى تحكيم المسابقة والأعمال الفنية متخصصين من مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي.

وتم تنظيم المسابقة على مدار ثلاثة أيام، حيث بدأت يوم الإثنين 28 نوفمبر للمرحلة الابتدائية، ويوم الثلاثاء 29 نوفمبر للمرحلة الإعدادية، ويوم الأربعاء 30 نوفمبر للمرحلة الثانوية، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.