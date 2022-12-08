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الخميس 08 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. الفرقة القومية للفنون الشعبية في ضيافة شارع الأزهر

الفرقة القومية للفنون
الفرقة القومية للفنون الشعبية
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ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، حفلا استعراضيا جديدا للفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس، 8 ديسمبر الجاري، بمركز إبداع قبة الغورى، فى شارع الأزهر، بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده.

تقدم الفرقة بقيادة الفنان هاني النابلسي، مجموعة من الرقصات الفلكلورية المصرية، التى تظهر التراث المصرى الأصيل المتفرد بين مختلف ثقافات العالم، منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي، وغيرها من الرقصات التى تعبر عن العادات والهوية المصرية.

الفرقة القومية للفنون الشعبية شارع الأزهر قبة الغوري
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