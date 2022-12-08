اليوم.. جنايات بورسعيد تنظر قضية مقتل شاب على يد 5 أشخاص

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 07:22 ص

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وتامر أحمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، غدًا الخميس، قضية قتل شاب على يد 5 أشخاص بينهم سيدة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 يوليو، باتهام 5 أشخاص بينهم سيدة، بقتل المجني عليه

(علي علي حسن فرج)، والشروع في قتل كل من: إسلام العربي فتحي جمال، ومحمد محمود محمد الطيب، وكريم جلال عويس عبد الظاهر، ومحمد جلال عويس عبد الظاهر.

وتضمن قرار إحالة النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات توجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لهم، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا أسلحة نارية عبارة عن: بنادق آلية وخرطوش وذخائر، وتوجهوا للمكان الذي تأكدوا من تواجده به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري، حاله تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله.

كما جرى اتهامهم بالشروع في قتل آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أيضًا من خلال الأسلحة الآلية النارية والخرطوش والذخائر التي كانت بحوزتهم في ذات الزمان والمكان.