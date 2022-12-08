عبدالرحيم علي لصحيفة «ڤالور أكتيوال» الفرنسية: ما يحدث في ملف حقوق المرأة في مصر يفوق الوصف

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 05:05 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو» إن المرأة في هذا التوقيت تحديدًا أخذت من الحقوق ما لم تحصل عليها من قبل، انظر إلى أعداد المرأة في البرلمان أو في مجلس الشيوخ هي عشرة أضعاف أعدادها في أي برلمان سابق فهي تمثل ٢٥٪ من أعداد نواب البرلمان بغرفتيه، إضافة إلى وجودها في الحكومة عبر خمس حقائب وزارية، فما يحدث في هذا الملف يفوق الوصف .

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "ڤالور أكتيوال" الفرنسية: أما قضية مجتمع الميم "المثليين"، فنحن لدينا ثقافة وتراث معين يدفع أغلبية الشعب المصري الذي يشكل المجتمع بمسلميه ومسيحييه إلى عدم تفهم هذا الأمر.