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الخميس 08 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبدالرحيم علي لصحيفة «ڤالور أكتيوال» الفرنسية: ما يحدث في ملف حقوق المرأة في مصر يفوق الوصف

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو» إن المرأة في هذا التوقيت تحديدًا أخذت من الحقوق ما لم تحصل عليها من قبل، انظر إلى أعداد المرأة في البرلمان أو في مجلس الشيوخ هي عشرة أضعاف أعدادها في أي برلمان سابق فهي تمثل ٢٥٪  من أعداد نواب البرلمان بغرفتيه، إضافة إلى وجودها في الحكومة عبر خمس حقائب وزارية، فما يحدث في هذا الملف يفوق الوصف .

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "ڤالور أكتيوال" الفرنسية:  أما قضية مجتمع الميم "المثليين"، فنحن لدينا ثقافة وتراث معين يدفع أغلبية الشعب المصري الذي يشكل المجتمع بمسلميه ومسيحييه إلى عدم تفهم هذا الأمر.

صحيفة فالور أكتيوال الفرنسية حوار عبدالرحيم علي حوار عبدالرحيم علي لصحيفة فالور أكتيوال الفرنسية
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