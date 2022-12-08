عبدالرحيم علي لصحيفة «ڤالور أكتيوال» الفرنسية: لا يمكن أن تطالب بلدًا مستقلًا بالإفراج عن شخصٍ مُدانٍ بحكمٍ قضائيٍّ للتحريض على قتل رجال الجيش

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 05:37 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو»-إنه لا يمكن أن تطالب بلدًا مستقلًا يملك قضاءً مستقلًا وبرلمانًا منتخبًا ولديه سيادة على أرضه، بالإفراج عن شخصٍ مُدانٍ بحكمٍ قضائيٍّ للتحريض على قتل رجال الجيش واقتحام وزارة الداخلية وخطف أمهات وأبناء الضباط من الأطفال وقتلهم، وهذه عينة من تويتاته على تويتر.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "ڤالور أكتيوال" الفرنسية: ماذا تفعلون عندكم في أوروبا إذا ارتكب مواطن تلك الأفعال؟ لدينا في بلادنا هي أفعال مجرمة قانونا ولقد تفهم الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني الموقف بعد أن اطلعوا على كل المعلومات الخاصة بالموضوع.