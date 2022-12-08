عبدالرحيم علي لصحيفة «ڤالور أكتيوال» الفرنسية: كل الأطياف السياسية تشارك في الحوار الوطني الذي تُعقد اجتماعاته منذ ثلاثةِ أشهرٍ

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 07:03 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو» إن هناك حوارا وطنيا تُعقد اجتماعاته منذ ثلاثةِ أشهرٍ تقريبًا، ويُشارك فيه كل أطياف الطيف السياسي في مصر، وفي القلب منهم المعارضة «باستثناء كوادر جماعة الإخوان الذين قتلوا الشعب المصري ودمروا ممتلكاته».

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "ڤالور أكتيوال" الفرنسية: وهناك لجنة عفو رئاسية تمت إعادة إحيائها منذ أبريل الماضي، قامت، حتى الآن، بالإفراج عن 1148 شخصًا بينها أسماء كبيرة مثل المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والمهندس يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية، وحسام مؤنس الناشط السياسي، والناشط السياسي شادي محمد.