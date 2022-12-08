عبدالرحيم علي لصحيفة «ڤالور أكتيوال» الفرنسية: لا يوجد أثرٌ لقانون الطوارئ في مصر منذ أكتوبر 2020

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 06:34 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو» إن تهم البرلمان الأوروبي لمصرَ بعدم رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017 كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وهو ما يُشير أيضًا لتعجل البرلمان الأوروبي في إصدار بيانه.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "ڤالور أكتيوال" الفرنسية: البرلمان الأوروبي لو تريث ولم يستمع إلى عدد من التقارير المدفوعة من قِبل جماعة الإخوان، لعَلِمَ أن حالةَ الطوارئ تم رفعُها بالفعل في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2020، ومنذُ ذلك التاريخ لا يوجد أثرٌ لقانون الطوارئ في مصر.