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الخميس 08 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي لصحيفة «ڤالور أكتيوال» الفرنسية: لا يوجد أثرٌ لقانون الطوارئ في مصر منذ أكتوبر 2020

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو» إن تهم البرلمان الأوروبي لمصرَ بعدم رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017 كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وهو ما يُشير أيضًا لتعجل البرلمان الأوروبي في إصدار بيانه.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "ڤالور أكتيوال" الفرنسية:  البرلمان الأوروبي لو تريث ولم يستمع إلى عدد من التقارير المدفوعة من قِبل جماعة الإخوان، لعَلِمَ أن حالةَ الطوارئ تم رفعُها بالفعل في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2020، ومنذُ ذلك التاريخ لا يوجد أثرٌ لقانون الطوارئ في مصر.

صحيفة فالور أكتيوال الفرنسية عبدالرحيم علي حوار عبدالرحيم علي البرلمان الأوروبي
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