سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 05:47 م

استقرت أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة ، وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.62 جنيهًا للشراء، و24.65 جنيهًا للبيع.

ويجتمع صندوق النقد الدولى 16 ديسمبر الجاري لمناقشة الموافقة النهائية على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

سجلت أقل أسعار للدولار مساء تعاملات الأربعاء في بنوك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.54 جنيهًا للشراء، و24.59 جنيهًا للبيع.

وشهدت أسعار الدولار خلال تلك الفترة ارتفاعا لتصل إلى 24.58 جنيهًا للشراء، و24.66 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.





أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:



24.58 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:



24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:



24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:



24.59 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:



24.55 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:



24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:



24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.56 جنيه للشراء. 24.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.60 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

