برلماني عراقي يؤكد مواقف بلاده الثابتة والداعمة في دعم القضية الفلسطينية

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 05:47 م

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي مواقف العراق الثابتة والدائمة في دعم القضية الفلسطينية.

وذكر مكتبه الإعلامي للمندلاوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء سفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوضاع الجالية الفلسطينية الموجودة في العراق.

ودعا المندلاوي إلى الاستفادة من علاقة البلدين مع الدول العربية والإقليمية والدولية في دعم الحق الفلسطيني وتنسيق المواقف والرؤى من خلال المشاركة في المؤتمرات والمحافل الكبرى.

ومن ناحية أخرى، التقي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم، وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي في الإمارات عبد الله بن سلطان النعيمي، حيث تم بحث آفاق التعاون بين البلدين في الاختصاصات القضائية والقانونية وتبادل الزيارات الثنائية.

وفي سياق أخر، دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية ب العراق عمار الحكيم، في بيان، إلى ضرورة التنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق العراقيين الهاربين إلى الخارج.

وقال الحكيم "إن "الإحاطة التي قدمها فريق التحقيق الأممي الخاص بجرائم تنظين (داعش)، والذي تم عرضه أمام سفراء مجلس الأمن الدولي، واعتبر ما ارتكبته داعش عام 2014 إبان احتلالها أجزاء من أرض العراق "جرائم حرب"، لاسيما وأنها تضمنت استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في عملياتها الإرهابية ضد المدنيين العزل وقوات الأمن العراقية، كما ينبغي أن تكون منطلقا لتدويل تلك الجرائم نظرا لفظاعتها".

وأمنيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم عن مقتل عدد من الإرهابيين في ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات ووثائق مهمة.