اليوم.. حفل توقيع النسخة العربية من كتاب «النقد الثقافي»

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 06:37 ص

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء، حفل توقيع ولقاء ثقافي احتفالا بصدور النسخة العربية من كتاب «النقد الثقافي» بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

الكتاب من تأليف فنسنت ليتش، ومن ترجمة الدكتور هشام زغلول.

يشارك في المناقشة كل من: الدكتور سامي سليمان، الدكتور محمد عبدالباري عيد، الكاتب الصحفي علي عطا ومترجم الكتاب الدكتور هشام زغلول.

يذكر أن كتاب «النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية»، قد تصدر قائمة مبيعات المركز القومي للترجمة خلال الشهرين الماضيين على التوالي.