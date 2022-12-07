اليوم.. مركز إبداع الإسكندرية يناقش قواعد كتابة الشخصية الروائية

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 07:37 ص

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، لقاءين ثقافيين ضمن فعاليات الدورة الثانية من مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية (أكوا)، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

وتتضمن الفعاليات لقاء بعنوان "الشخصية تثير تعاطف القارئ"، وآخر بعنوان "تطبيقات على إثارة القارئ مع شخصيتك"، حيث يتناول اللقاءان أشهر 4 قواعد حول الشخصية الروائية لكتابة رواية ناجحة.

ويشارك في المبادرة دكتور محمد خليفة، أستاذ النقد الأدبي بجامعة دمنهور، ونخبة من أدباء الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "أكوا" هي خطوة مهمة لتفعيل دور الأدباء في توجيه العقول نحو فكر هادف وثقافة واعية، وهي تعنى بجميع الأدباء وبخاصة الجدد منهم، وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال إقامة ورش للكتاب الإبداعي وعقد ندوات ومسابقات أدبية.