عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": الربيع العربي كلف المنطقة ومصر مئات المليارات من الدولارات خسائر

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 02:14 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، إن الربيع العربي كلف المنطقة ومصر مئات المليارات من الدولارات خسائر، بإلاضافة إلى خسائر بالآلاف في الأرواح.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": "في النهاية الربيع العربي أتى بالإخوان كقوى معادية للديمقراطية والحريات إلى السلطة، وهذا نتيجة واضحة لدعم مفاهيم معاكسة للواقع تماما..كما فعل الديمقراطيون الأمريكيون فيما سمي بثورات الربيع العربي.. ونحن نرى الآن النموذجين التونسي والليبي وغيرهما من النماذج كيف صارت".

وتابع: "لقد تعلم المواطن الدرس جيدا لذا عندما دعت جماعة الإخوان المواطنين المصريين للخروج في ثورة يوم ١١ نوفمبر الماضي ورغم كل البروباجندا التي صاحبت تلك الدعوى فلم يستجب لها مواطن واحد واعترف الإخوان بفشلهم.. وأستطيع أن أؤكد لك أن ما حدث فيما سمي بالربيع العربي لن يتكرر مرة أخرى على الأقل عندنا في مصر".