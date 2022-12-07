ads
الأربعاء 07 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": البرلمان الأوروبي مدفوع بشائعات معظمها ظالمة عن مصر

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، إن قضية الناشط علاء عبدالفتاح جنائية، و مدان ومحكوم عليه بالسجن خمس سنوات.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": "علاء عبدالفتاح متهم بارتكاب جريمة التحريض على رجال حفظ الأمن وعلى خطف أبنائهم وتعذيبهم، وناقشت الحكومة المصرية مع رؤساء الدول المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، هذا المطلب،  وتفهموا الموقف وانتهى الأمر".

وتابع: " البرلمان الأوروبي مدفوعا بشائعات وتقارير معظمها ظالمة يطلقونها بين الحين والآخر.. وعندما تفشل خططهم في زعزعة استقرار مصر كما حدث بعد فشل دعوتهم لخروج المصريين وعمل ثورة في ١١-١١".

 

عبدالرحيم علي علاء عبدالفتاح قمة المناخ
ads