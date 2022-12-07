عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": البرلمان الأوروبي مدفوع بشائعات معظمها ظالمة عن مصر

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 05:00 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، إن قضية الناشط علاء عبدالفتاح جنائية، و مدان ومحكوم عليه بالسجن خمس سنوات.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": "علاء عبدالفتاح متهم بارتكاب جريمة التحريض على رجال حفظ الأمن وعلى خطف أبنائهم وتعذيبهم، وناقشت الحكومة المصرية مع رؤساء الدول المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، هذا المطلب، وتفهموا الموقف وانتهى الأمر".

وتابع: " البرلمان الأوروبي مدفوعا بشائعات وتقارير معظمها ظالمة يطلقونها بين الحين والآخر.. وعندما تفشل خططهم في زعزعة استقرار مصر كما حدث بعد فشل دعوتهم لخروج المصريين وعمل ثورة في ١١-١١".