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الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. قطع المياه عن شارع أحمد عرابي بالمهندسين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لأعمال مشروع توسعات محور ٢٦ يوليو وشارع أحمد عرابي، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو أعمال ربط خطوط مياه جديدة بشارع أحمد عرابي والمتعارضة مع أعمال التوسعات.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، خلف نادي الترسانة، شارع الحجاز، مساكن العرائس"، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق ٧ / ١٢/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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