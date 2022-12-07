اليوم.. أمسية للشاعر علاء جانب على المسرح الصغير

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 06:52 ص

تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية للشاعر علاء جانب بعنوان لاقط التوت وتديرها الشاعرة سامية سلوم تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرة فنية لفرقة الكفافة الأسوانية بقيادة كل من محمد العطواني وعبد الواحد البنا وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء 7 ديسمبر على المسرح الصغير، وذلك في إطار النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن علاء جانب شاعر مصرى تدرج في المناصب حتى أصبح وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، حصل على لقب أمير الشعراء من المسابقة التى تحمل نفس الاسم عام 2013، صدر له العديد من الدواوين الشعرية منها ديوان متورط فى الياسمين.