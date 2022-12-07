عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": مصر تضررت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمي

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 02:16 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، إن مصر تضررت من ارتفاع أسعار الطاقة، في الموازنة الحالية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير"،أن سعر الطاقة المتوقع بها كان ٦٥ دولارًا ووصل في الواقع الفعلي إلى أكثر من الضعف، وهذا حمل الموازنة العامة ملياري دولار إضافيين، أضف إلى ذلك أزمة نقص إمدادات الغذاء والقمح ساهم في رفع الأسعار، وكذا ارتفاع قيمة الدولار أضعفت العملة المحلية.

وأشار إلى أن مصر واجهت بكل صلابة كل هذه المعوقات وما زلنا نحاول تحسين أداء الاقتصاد والتغلب على التضخم وحصار الأسعار.. وتعد موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على منح قرض لمصر شهادة عالمية على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة العالمية.