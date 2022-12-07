عبد الرحيم علي لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير": النجاح الذي حققته مصر في قمة المناخ يدعو للفخر

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 07:59 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسى إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط، إن مصر نجحت في تنظيم قمة المناخ هذا الحدث العالمي، خاصة إذا أخذت في الاعتبار المدة التي كانت متاحة أمام مصر للتجهيز للمؤتمر.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لموقع "أتلانتيكو الفرنسي الشهير"،أن مصر استعدت للحدث قبله بثمانية أشهر مقارنة بالمدة التي أتيحت لبريطانيا على سبيل المثال وهي عامان، تدرك أن النجاح الذي حققته مصر يدعو حقيقة للفخر.

وأشار إلى أنه من ضمن التحديات التي واجهت مصر لتنظيم هذا المؤتمر، محاولات الإخوان إفشال المؤتمر بالدعوة إلى ثورة ضد النظام وإشاعة الفوضى في مصر في ١١ نوفمبر الماضي، أي في وسط انعقاد المؤتمر الذي استمر من ٦ نوفمبر إلى ١٨ نوفمبر تدرك كم التحديات التي كانت ملقاة على عاتق هذا البلد لإخراج المؤتمر في الصورة الرائعة التي ظهر بها وشاهدها العالم كله.