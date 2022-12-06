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الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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السفيرة سيرناد جميل تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأرمينى.. صور

السفيرة سيرناد جميل
السفيرة سيرناد جميل تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأرمينى
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سلمت السفيرة سيرناد جميل، أوراق اعتمادها اليوم للرئيس فاهاجن خاتشادوريان رئيس جمهورية أرمينيا كسفيرة فوق العادة ومفوضا لجمهورية مصر العربية في أرمينيا.

 وعقب تسليم أوراق الاعتماد عقد الرئيس الأرميني اجتماعًا مع السفيرة المصرية بحثًا فيه العلاقات الثنائية وأثنى الرئيس الأرميني على نجاح قمة المناخ بشرم الشيخ التي شارك فيها.

وبدأت سريناد جميل حياتها الدبلوماسية كسكرتير ثاني في سفارة مصر في باريس ثم سكرتير أول في سفارة مصر في تونس ثم مستشار في سفارة مصر في فيينا ثم قنصل عام في باريس، وأخيرًا نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية بوزارة الخارجية قبل تمثيلها لمصر في أرمينيا.

السفيرة سيرناد جميل سفيره مصر في أرمينيا سيرناد جميل
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