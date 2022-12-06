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الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

إنفوجرافيك.. مصر تتحول لمركز عالمى لخدمات التعهيد

مصر تتحول لمركز عالمى
مصر تتحول لمركز عالمى لخدمات التعهيد
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 نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافا جديدًا يستعرض تحول مصر لمركز عالمي للشركات الكبرى العاملة في خدمات التعهيد؛ حيث وقعت مصر مع 29 شركة عالمية اتفاقيات لبدء أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، وتساهم الاتفاقيات في توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل، كما تساهم بنحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية سنويًا. 


واتخذت مصر عددا من الخطوات لتعزيز خدمات التعهيد ومنها البنية التحتية المتطورة، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمشروع رفع كفاءة الإنترنت، و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون موطنًا للإبداع الرقمى بجانب تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتسهيل عمل الشركات الناشئة والتقنية.

خدمات التعهيد مصر تتحول لمركز عالمى لخدمات التعهيد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء
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