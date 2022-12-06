الذهب يتراجع 35 جنيها في منتصف تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 11:49 ص

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022، وانخفض جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيها لتسجل الأسعار 1820 جنيها .

وهبطت أسعار الذهب للمرة الثانية في تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ بلغت قيم الهبوط في الذهب 35 جنيها حتى الآن، بعد موجة ارتفاعات متتالية على مدار الأيام الماضية، ليخسر الذهب جزء من المكاسب التي حققها على مدار الأسبوعين الماضيين، وبدأ السوق على انخفاض 15 جنيها ثم تراجع مرة أخرى بـ20 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2080 جنيها، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1560 جنيها.

فيما شهدت أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة 280 جنيها في الجنيهات الذهب لينخفض من 14840 إلى 14560 جنيها في تعاملات اليوم مع اتجاه المستثمرين لتحقيق أرباح واستغلال الارتفاع الكبير في المعدن النفيس.