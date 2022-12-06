وزير الري: مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 10:43 ص

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، و المهندسة هبة حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للسيد الوزير ، حيث تم خلال الإجتماع عرض موقف تنفيذ المشروع القومى الثالث للصرف ورؤية الهيئة العامة لمشروعات الصرف المستقبلية فيما يخص التوسع فى إنشاء شبكات الصرف وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي.

وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

وأوضح أن إستراتيجية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تستهدف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الإستصلاح ، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام ٦ مليون فدان ، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة ٢.٣٠ مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى ٧.٧٠ مليار جنيه.

وأوضح أن البرنامج القومى للصرف تم تنفيذه على ثلاث مراحل ، حيث تم تنفيذ "البرنامج القومى الأول للصرف" بين عامي ١٩٩٢ - ٢٠٠٠ فى زمام ٧٩٠ ألف فدان ، و"البرنامج القومى الثانى للصرف" بين عامي ٢٠٠١ - ٢٠١٥ فى زمام ٩٤٠ ألف فدان ، ويجرى العمل على تنفيذ "البرنامج القومى الثالث للصرف" بين عامي ٢٠١٣ - ٢٠٢٦ والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٠٠ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، مشيراً إلى أنه تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٨٤ الف فدان حتى تاريخه.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع المراحل التمويلية لتنفيذ "البرنامج القومى الثالث للصرف" ، حيث تم نهو تنفيذ المرحلة الأولى في عام ٢٠١٩ والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان بالإضافة لشراء معدات وقطع غيار للمعدات والمصانع بهيئة الصرف.

كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٣ ألف فدان (تم نهو ١١٧ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٣٦ ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٢٠ ألف فدان (تم نهو ١٥ ألف فدان منها ، وجارى طرح ٥ آلاف فدان) بخلاف شراء معدات لهيئة الصرف ، وتنفيذ مكون للدعم المؤسسى للهيئة من خلال الدراسات الفنية والتدريب فى مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة والتقييم لرفع قدرات العاملين بالهيئة.

كما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ٧٣ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٦٦ ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان ، حيث تم نهو عدد (١٥) عملية وجارى تنفيذ عدد (٢٠) عملية وإسناد عدد (٨) عمليات والسير فى اجراءات طرح عدد (٤٠) عملية ، بالإضافة لتنفيذ عدد من الخدمات الإستشارية لدعم الهيئة في مجال تطوير الجانب البيئى والإجتماعى لمشروعات الصرف المغطى وتحسين نظام المراقبة والتقييم للصرف المغطى وتطوير نظام المعلومات والمصانع بالهيئة ، ودراسة تطوير مشاركة المنتفعين فى الحفاظ على الشبكة من خلال التوعية المستمرة.