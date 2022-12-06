أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 09:02 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022.

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 - الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2091 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 1830 جنيها.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1569 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1220 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية نحو 14640 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2 مليون جنيه، وسجل الذهب عالميا نحو 1800 دولار للأوقية عند سعر إغلاق البورصة العالمية.