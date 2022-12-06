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الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. الشاعر أحمد تيمور في أمسية شعرية بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي وبالتعاون مع الصالون البحري، الأمسية الشعرية للشاعر المصري الدكتور أحمد تيمور، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 تتضمن الأمسية إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية. وجدير بالذكر أن الشاعر أحمد تيمور قد جمع بين الشعر والطب، وبالرغم من كونه طبيبا شهيرا وأستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب جامعة الأزهر، فإن للدكتور أحمد تيمور باعًا طويلا في الشعر، وله حوالي عشرة دواوين شعرية منها ديوان "ثنائية الطفو والغرق" وديوان "امرأة من خزف وخرافة" و"قليل من الحب لا يصلح" و"شجرة توت اسمي" و"مرثية عربية أخرى" و"احتمالات الحلم والمرأة".
 

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