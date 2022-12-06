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الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليوم.. اجتماع مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم الصومال في مواجهة الجفاف

الجامعة العربية
الجامعة العربية
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تعقد جامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا على مستوى كبار المسؤولين لدعم الصومال في مواجهة موجة الجفاف، التي يمر بها فى المرحلة الراهنة، والتي بدأت منذ شهور.

الاجتماع يهدف فى الأساس إلى تنسيق جهود المنظمات لمواجهة مخاطر الجفاف، والمجاعة التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد.

وعن أهداف المؤتمر، قال الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، خلال مؤتمر صحفي فى وقت سابق، إن إدراك الجامعة العربية لصعوبة الموقف دفعها للدعوة لاجتماع شامل يضم كل الأطراف الفاعلة فى الصومال، واستنهاض كافة الأطراف للقيام بدور أكبر، بحيث يكون التركيز على 3 مجالات رئيسية وهى الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية، مشيرا إلى أن العمل سيكون على مسارين، أولهما قصير الأجل عبر الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وأما المسار الآخر فيعتمد نطاقا زمنيا أطول عبر ترميم قدرة الصوماليين على التعامل مع الأوضاع.

وأضاف زكى أن الاجتماع المرتقب لا يهدف إلى الحصول على تعهدات أو مانحين، خاصة أن احتياجات الصومال ضخمة للغاية، وإنما لتنسيق الجهد بين المنظومة الإقليمية متمثلة فى الجامعة العربية والجانب الدولى فى إطار الأمم المتحدة لتحقيق مصالح الصومال. 

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