اليوم.. انتصار محمد تناقش كتابها "الفشل" بمكتبة القاهرة الكبرى

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 05:53 ص

يقام في السادسة مساء اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر الحالى، حفل توقيع كتاب "الفشل.. المشروعات الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي" للكاتبة انتصار محمد، والصادر عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

ويشارك في مناقشة الكتاب السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية، وتقدمه دينا قنديل المذيعة بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري.

يتناول الكتاب موضوع المشروعات والمبادرات الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وموقف الحكومات المصرية والعراقية منها من 1947-1973م، وتأتي أهميتها من كون الصراع العربي ــ الإسرائيلي؛ هو أخطر وأكبـر الأحداث التـي عاشـها الـوطن العربي في تاريخه الحديث والمعاصر؛ لذلك حظى منذ بداياته باهتمام عديد من القوى الدولية والإقليمية، التي سعت لحله وطرحت عدة مبادرات وعديد من المشروعات، ومن هذه القوى الولايات المتحدة الأمريكية وسعي إداراتها المتعاقبة منذ عهد الرئيس ترومان وحتى الرئيس نيكسون للتعاطي مع القضية الفلسطينية من منطلق إدارتها وليس حلها، وكان معظم ما تطرحه مشروعات ومبادرات لا يُعطي للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وإنما يخدم الإستراتيجية الإسرائيلية، فقد تشابهت معظم المشروعات التي قدمت لحل الصراع العربي الإسرائيلي في المضمون، ولكنها اختلفت في الشكل.